Мобильную сцену за 400 000 рублей купит центр культуры «Витебск»

Сяржук Серабро • 17/11/21 16:18 • Культура

Городской центр культуры Витебска объявил электронный аукцион по закупке мобильного сценического комплекса за 400 000 рублей.



Закупается сцена с площадью подиума в 120 квадратных метров, размеры основной сценической крыши должны быть 15 на 13 метров, а крыша с порталами должна иметь размеры 27 на 13 метров.

Мобильная сцена таких размеров использовалась, например, во время последних «Дожинок», проходивших в Шумилино. Стоимость аренды этого комплекса составила 8650 рублей, то есть за 400 000 рублей такую сцену можно арендовать примерно 45 раз.

Поставить мобильную сцену заказчику в Витебск должны до 24 декабря, а местом поставки указана площадь Победы. Так что, вероятно, ее хотят использовать для новогодних праздников. Впрочем, там уже есть сцена, построенная еще в 2012 году при Косинце. Финансируется закупка счет городского бюджета.