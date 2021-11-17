Еще больше маршруток — «Витебскоблавтотранс» закупает автобусы категории М2

Сяржук Серабро • 17/11/21 21:06 • Эканоміка

Пять микроавтобусов вместимостью по 16 человек собирается приобрести «Витебскоблавтотранс».



На закупку автобусом малой вместимости категории М2 объявлен электронный аукцион. Ориентировочная стоимость пяти автомобилей составляет 572 500 рублей. Поставить в Витебск их должны до конца года.

Также, как сообщали «ННВ», предприятие объявило тендер на пять бывших в употреблении автобусов класса М3. Кроме того, еще один тендер стоимостью 149 500 рублей объявлен еще на три таких автобуса производства 2008-2009 годов.

Интересно, что в октябре «Витебскоблавтотранс» начал закупку 18 микроавтобусов вместимостью от 10 человек. Стоимость этой партии маршруток должна была составить 1 614 000 рублей. Однако 15 ноября аукцион был отменен из-за необходимости внесения изменений и дополнений.