Еще больше маршруток — «Витебскоблавтотранс» закупает автобусы категории М2
Пять микроавтобусов вместимостью по 16 человек собирается приобрести «Витебскоблавтотранс».
На закупку автобусом малой вместимости категории М2 объявлен электронный аукцион. Ориентировочная стоимость пяти автомобилей составляет 572 500 рублей. Поставить в Витебск их должны до конца года.
Также, как сообщали «ННВ», предприятие объявило тендер на пять бывших в употреблении автобусов класса М3. Кроме того, еще один тендер стоимостью 149 500 рублей объявлен еще на три таких автобуса производства 2008-2009 годов.
Интересно, что в октябре «Витебскоблавтотранс» начал закупку 18 микроавтобусов вместимостью от 10 человек. Стоимость этой партии маршруток должна была составить 1 614 000 рублей. Однако 15 ноября аукцион был отменен из-за необходимости внесения изменений и дополнений.
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