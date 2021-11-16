Витебский пенсионер сломал финку о милиционера — он успел нанести пять ударов

Іван Дзедушкін • 16/11/21 21:12 • Крымінал

В Витебске пенсионер напал на вошедшего в его квартиру милиционера и пять раз ударил ножом. Почему его не могут расстрелять?



4 июля 68-летний дебошир, который несколько дней находился в запое, устроил домашним скандал. Дочка пенсионера смогла вскочить из квартиры и вызвать милицию.

Когда женщина пыталась вернуться в помещение, где оставалась ее мать, с двумя милиционерами, хозяин жилья напал с ножом на одного из силовиков.

Мужчина успел нанести сотруднику МВД пять ударов, но лезвие ножа сломалось, и милиционерам удалось скрутить нападавшего.

В ходе расследования было установлено, что мужчина до этого угрожал супруге убийством, демонстрируя ей нож. Женщина боялась за свою жизнь и здоровье.

Кроме того, следователи выяснили, что 27 мая этого года, пенсионер шел пьяный домой и ударил пакетом с продуктами по лобовому стеклу припаркованного у дома автомобиля. Ущерб оценили более чем в 420 рублей.

Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что во время совершения преступлений обвиняемый мог сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

По результатам расследования 68-летнему пенсионеру предъявили обвинение по части 1 статьи 14 и статье 362 (покушение на убийство сотрудника органа внутренних дел в связи с выполнением им обязанностей по охране общественного порядка), статье 186 (угроза убийством) и части 1 статьи 339 (хулиганство) УК. Статья 362 предусматривает смертную казнь, но в Беларуси ее не применяют к людям старше 65 лет.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд. Пенсионер находится под стражей, сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.