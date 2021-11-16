Умер создатель частного музея «Эпоха Ленина» Николай Панкрат

Сяржук Серабро • 16/11/21 14:02 • Культура

На 69-м году жизни умер Николай Панкрат, создавший в Полоцке частный музей «Эпоха Ленина».



Музей открылся четырнадцать лет назад, в ноябре 2007 года. Размещения экспозиции коллекционер выделил часть собственного дома.

В 2017 году в Витебском областном краеведческом музее открылась выставка «Эпоха Ленина», приуроченная 100-летию октябрьского переворота и составленная из экспонатов частного музея.

Музей «Эпоха Ленина» проработал до начала 2018 года, когда у его владельца произошел конфликт с местными властями. В связи с кражей каких-то наград в музее прошел обыск, милиция изъяла юбилейные медали одной из воинских частей и несколько знаков «Гвардия». Позже эти экспонаты вернули, но Николай Панкрат решил закрыть музей для посещений.

Николай Глебович Панкрат родился в 21 мая 1953 года в Дисне, которая на том момент была райцентром в Полоцкой области. После срочной службы в Советской Армии Панкрат окончил школу прапорщиков, а затем продолжил службу сначала в Краснознамённом Белорусском военном округе, а затем — в Группе советских войск в Германии на территории ГДР. После перестройки он стал предпринимателем. О смерти коллекционера сообщил сайт gorod214.by со ссылкой на его родственников.