Топил 135 км/ч по Московскому проспекту, намотал «BMW» на столб, пассажирка погибла — СК завершил расследование смертельного ДТП в Витебске

Іван Дзедушкін • 16/11/21 11:51 • Здарэнні

Более года назад на Московском проспекте разбилась «BMW», мчавшаяся по Витебску на высокой скорости, в аварии погибла 18-летняя девушка. Что установили следователи?



Вечером 4 ноября 2020 года пара молодых людей каталась по городу. 22-летний водитель был трезв, на переднем пассажирском сидении он вез 18-летнюю девушку, которая не была пристегнута.

Около 23:30 «BMW» проезжала мимо 31-й школы на Московском проспекте. Как позже установят эксперты, к этому моменту легковушка разогналась до скорости в 135 километров в час. Молодой водитель не справился с управлением, автомобиль сначала налетел на дерево на разделительной полосе, а потом врезался в железобетонный столб.

Девушка, сидевшая рядом с водителем, получила тяжелые травмы – правую сторону авто буквально обернуло вокруг опоры освещения. В результате пассажирка умерла на месте аварии.

Кроме того, что водитель в два раза превысил допустимую на этом участке скорость, его автомобиль был оснащен шинами, не соответствующими модели.

Молодому человеку, управлявшему «BMW» предъявили обвинение по части 2 статьи 317 УК — нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Сейчас расследование этого уголовного дела завершено. Его материалы уже переданы прокурору для направления в суд, сообщает официальный представитель УСК по области Оксана Лазько.