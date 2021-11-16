Больницы Витебщины продолжают закупать мешки для трупов, несмотря на заявления о снижении заболеваемости
Новолукомльская центральная районная больница снова закупает 30 патологоанатомических пакетов.
Это медучреждение приобрело также 30 мешков для трупов в начале октября, а теперь снова приобретает такую же партию. Поставить пакеты должны до конца ноября.
Всего же, с учетом новой закупки, Новолукомльская центральная районная больница в 2021 году приобретет 70 мешков для трупов.
Кроме того, 10 таких мешков покупает Витебский областной клинический центр пульмонологии и фтизиатрии. Всего, таким образом, за 11 месяцев текущего года он приобретет 90 патологоанатомических пакетов.
Согласно заявлению Минздрава Витебский областной клинический центр пульмонологии и фтизиатрии остаётся одним из медучреждений Витебска, где прождолжают оказаывать медпомощь больным COVID-19.
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