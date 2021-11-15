Розы расцвели в ноябре в Витебске. Фото

• 15/11/21 20:50 • Экалогія

Несмотря на середину ноября, в Витебске распустились розы.
Розы расцвели в ноябре в Витебске. Courtesy photo

Фотографии нежных цветов прислали «ННВ» читатели. Розы цветут на одном из частных подворий в коттеджном поселке в Билево.

Розы расцвели в ноябре в Витебске. Courtesy photo

Нынешний ноябрь выдался теплее обычного. За истекшие пятнадцать дней фактическая температура месяца по данным наблюдений составляет +4,7 °C, что на 4 градуса выше нормы.

Розы расцвели в ноябре в Витебске. Courtesy photo

5 ноября был поставлен суточный рекорд максимума температуры — воздух в Витебске тогда прогрелся до +13,3 °C. 30 октября также было рекордно тепло, столбик термометра на городской метеостанции поднимался до +14 °C.

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