Розы расцвели в ноябре в Витебске. Фото

Сяржук Серабро • 15/11/21 20:50 • Экалогія

Несмотря на середину ноября, в Витебске распустились розы.



Фотографии нежных цветов прислали «ННВ» читатели. Розы цветут на одном из частных подворий в коттеджном поселке в Билево.

Нынешний ноябрь выдался теплее обычного. За истекшие пятнадцать дней фактическая температура месяца по данным наблюдений составляет +4,7 °C, что на 4 градуса выше нормы.

5 ноября был поставлен суточный рекорд максимума температуры — воздух в Витебске тогда прогрелся до +13,3 °C. 30 октября также было рекордно тепло, столбик термометра на городской метеостанции поднимался до +14 °C.