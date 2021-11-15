Несколько районных больниц Витебщины перестали принимать больных COVID-19

ННВ • 15/11/21 12:17 • Здароўе

Витебская область постепенно уменьшает коечный фонд инфекционных госпиталей для больных COVID-19.



На данный момент общее количество коек в стационарах Витебской области составляет 7 270 единиц. Для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной перепрофилировано 3638 коек. Ранее были возвращены в обычный режим работы 300 коек. За прошедшую неделю еще 465 инфекционных коек перепрофилированы для работы в обычном режиме.

Так, в областном центре возобновили работу в обычном режиме Витебский областной онкодиспансер и Витебская городская больница № 1. Была приостановлена госпитализация пациентов с пневмониями и инфекцией COVID-19 в Витебский областной специализированный центр, в Витебский областной центр психиатрии и наркологии, в Витебский областной центр дерматовенерологии и косметологии, в Витебский областной центр медреабилитации для инвалидов и ветеранов, Бабиничскую участковую больницу филиала № 7 городская поликлиника № 7 ГУЗ «ВГЦП».

Кроме того, с 12 ноября приостановлена госпитализация пациентов с таки пневмониями в ряд районных больниц: Бешенковичей, Дубровно, Россон, Шумилино. Все эти больницы с 15 ноября возобновят работу в обычном режиме, заверяет Минздрав.

В настоящее время продолжают оказывать помощь пациентам с COVID-19 Витебская областная больница, Витебская областная инфекционная больница, городская больница скорой медпомощи (терапевтический корпус), областной кожвендиспансер (кожное отделение), Витебский областной роддом, Витебский областной центр пульмонологии и фтизиатрии, Витебский областной детский клинический центр.

Также медпомощь пациенты с инфекцией COVID-19 могут получить в центральных районных больницах – Новолукомля, Постав, Толочина, Ушач, Шарковщины, Докшиц, Лепеля, Глубокое, Миор, Браслава, Верхнедвинска, Городка, Лиозно, в Полоцкой городской больнице № 1, в городской больнице Новополоцка и в Оршанской больнице имени Семашко.