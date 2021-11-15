Миорское ЖКХ закупает пограничные знаки

Сяржук Серабро • 15/11/21 18:57 • Палітыка

Закупку пограничных знаков объявило унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Миорского района. Эта закупка проводится на фоне миграционного кризиса на западных границах Беларуси.



Судя по документации закупки, приобретаются не сами пограничные столбы, а знаки, предупреждающие о пределах пограничной полосы – как на дорогах, так и вне их.

Всего ЖКХ Миорского района собирается купить десять комплектов таких знаков. Они приобретаются в рамках государственной пограничной политики Миорского района.

Ориентировочная стоимость всей партии знаков составляет 3 353 рубля. Поставить заказчику предупреждающие знаки должны до 20 декабря.

Примечательно, Миорский районе граничит в Латвией лишь на небольшом участке — протяженность государственной границы в пределах этого района составляет примерно 6,5 километров и она проходит по фарватеру Двины.