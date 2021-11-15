Чтобы избавиться от бомжей серийный поджигатель в Орше жег мусорные баки

Іван Дзедушкін • 15/11/21 13:22 • Здарэнні

Как минимум 7 пластиковых контейнеров для мусора успел сжечь 34-летний пироман из Орши, пока его не поймали. Так он «воевал» с бродягами.



Серия поджогов мусорных баков длилась по Орше с октября по конец первой декады ноября. По информации милиции, пожары возникали рано утром или поздно вечером. Огнем было уничтожено имущество местной спецавтобазы на сумму почти 2000 рублей.

Согласно сводкам пожарных, 2 мусорных бака сгорели 22 октября на улице Текстильщиков, пожар произошел в 6:30. 29 октября сгорели два мусорных контейнера на улице 1-го Августа, о возгорании сообщили в 6:39. 4 ноября в 6:23 загорелся бак на Советской улице, 8 ноября в 21:05 — опять на улице Текстильщиков, а 10 ноября в 17:06 — на Пограничной улице.

Положить конце деятельности серийного поджигателя удалось только спустя почти три недели, когда он был задержан сотрудниками Оршанского РУВД во время поджога очередного мусорного бака.

Пироманом оказался 34-летний житель Орши. Свои действия оршанец объяснил силовикам тем, что хотел отомстить бомжам. Якобыл люди без определенного места жительства мешали ему отдыхать и своим видом портили настроение.

В результате подозреваемого в серии поджогов задержали. В его отношении возбудили уголовное дело за умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное общеопасным способом.