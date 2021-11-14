В Полоцке ограбили ломбард
11 ноября в Полоцке ограбили один из ломбардов.
В ломбард зашел 35-летний мужчина и попросил показать ему смартфон марки «Samsung». Некоторое время он рассматривал гаджет, а затем вышел из помещения, не расплатившись за товар.
Мужчину, однако, вскоре нашли. На видеозаписи с камер наблюдения участковый инспектор по делам несовершеннолетних узнал сожительницу злоумышленника. К ней домой наведались сотрудники уголовного розыска и застали там сожителя с похищенным телефоном.
В результате жителя Полоцка обвинили в ограблении, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.
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