Управляемый шунтирующий реактор за 3,7 миллиона долларов установят в Новолукомле

Сяржук Серабро • 14/11/21 14:08 • Эканоміка

На Лукомльской ГРЭС собираются установить управляемый шунтирующий реактор. Что это и зачем?



УШР закупает Витебское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики «Витебскэнерго», его ориентировочная стоимость составляет 9 090 246 рублей, что сейчас эквивалентно примерно 3 714 000 долларам.

Управляемый шунтирующий реактор предназначен для компенсации реактивной мощности, благодаря чему можно устранить колебания напряжения в электрической сети, снизить потери электроэнергии при транспортировке и распределении, что повысит устойчивость энергосистемы.

Закупка УШР на напряжение 300 кВ и мощность в 180 МВар (мега вольт-ампер реактивных) для Лукомльской ГРЭС предусмотрена в рамках мероприятий по компенсации реактивной мощности в объединенной энергосистеме (ОЭС) Беларуси.

Такие устройства в Беларуси начали внедрять с началом строительства атомной электростанции. В Витебской области управляемый шунтирующий реактор установлен подстанции 330 кВ «Поставы». Всего же в Беларуси уже 6 УШР, т.е., учетом установки седьмого в Новолукомле, их общую стоимость можно оценить почти в 26 000 000 долларов.

Если тендер состоится, то можно ожидать, что управляемый шунтирующий реактор установят на Лукомльской ГРЭС к октябрю 2022 года. Финансируется закупка за счет собственных средств «Витебскэнерго».

Напомним, что в июне на Лукомльской ГРЭС произошла авария и пожар одного из трансформаторов. Из-за этого были обесточены подстанции 330 кВ «Орша», «Могилев» и «Могилев – Северная».