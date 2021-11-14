КГК обнаружил, что в колхозах Витебщины зарплату выдают натурой

ННВ • 14/11/21 15:58 • Эканоміка

Факты замены денежного вознаграждения натуральными видами оплат выявлены КГК в Витебской области, в первую очередь, в сельскохозяйственных организациях.



В связи с этим 23 и 24 ноября КГК собирается провести «горячую линию» по вопросу обоснованности выдачи работникам сельскохозяйственных организаций в счет заработной платы натуральной продукции: крупного рогатого скота в живом весе, мяса, зерна, продуктов питания и т.п.

Сообщать о подобных фактах можно по телефонам 8-0212-376152 и 8-0212-376165 с 10:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).

Кроме того, КГК сообщает, что до 25 ноября можно высказать свое мнение об имеющих место фактах выплаты заработной платы в натуральной форме, а также иных вопросах по этой теме, отправив письмо по электронной почте на адрес по [email protected] с темой «Предложение, натуральная оплата».