Автобусы в Полоцке изношены на 88%

ННВ • 14/11/21 10:01 • Эканоміка

Подвижной состав автобусного парк №2 Полоцка изношен на 88%, также не хватает водителей.



Об этом сообщила газета «Полацкі веснік» со ссылкой на директора этого предприятия Владимира Черневича в связи с тем, что жалобами горожан на отмены рейсов, из-за которых они не могут вовремя попасть на работу.

По словам господина Черневича, невыполнение рейсов, согласно утвержденному связано с нехваткой водителей и кондукторов, а также технической изношенностью подвижного состава.

Поскольку практически все организации и учреждения города начинают работу в одно и то же время, то в течение утренних полутора часов наблюдается максимальная загрузка на всех маршрутах Полоцка и во всех микрорайонах.