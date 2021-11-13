Стремительный рост цен на Витебщине продолжается, это отмечает даже официальная статистика
На 11,1% выросли цены на продукты в Витебской области даже согласно официальной статистике.
Потребительские цены в октябре 2021 года по сравнению с октябрем прошлого года выросли на 10,3%, сообщает Главное статистическое управление Витебской области.
При этом продовольственные товары за год подорожали на 11,1%, непродовольственные — на 9,3%, а услуги — на 8,7%.
В прошедшем октябре цены на продукты росли быстрее всего, согласно официальным данным за месяц они увеличились на 1,5%, как и в сентябре. При этом услуги в течение месяца подорожали на 1,2%, а непродовольственные товары — на 1%.
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