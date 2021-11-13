Проклятое место: старинную почтовую станцию в Кузьмино, выкупленную москвичами, снова продают

Сяржук Серабро • 13/11/21 12:32 • Эканоміка

На продажу за 60 долларов выставлена старинная почтовая станция в Городокском районе, которую несколько лет назад купил московский инвестор. Похоже, и он разорился — этот объект уже не первый раз меняет владельцев.



Придорожный сервис в комплексе зданий бывшей почтовой станции в деревне Кузьмино, построенной в 1848 году, появился еще в «лихих» 90-х. Организовал его один из первых предпринимателей Василий Ильницкий. В кафе, у оживленной в то время трассы Санкт-Петербург – Одесса, любили останавливаться и бандиты, и милиционеры. А иногда они там и «забивали стрелку» для переговоров.

Бизнес рос, появился кемпинг из 8 двухместных домиков. Но коммерсант разорился. Как он сам считает — не без помощи государства. В результате объект перешел во владение РУП «Витебскавтодор».

В 2010 году предприятие провело реконструкцию, переоборудовав станционный дом в кафе с банкетным залом на 16 мест и мини-баром, из флигеля сделали мотель на 5 мест с одно- и двухместными номерами, а каретную превратили в гараж и склад. Обошлось это более 565 000 долларов.

Однако самостоятельно эксплуатировать кафе и мотель у «Витебскавтодора» почему-то не получилось. Объект стали сдавать разным арендаторам, те тоже долго не задерживались. В итоге в 2018 году старинную станцию выставляют на аукцион примерно за 81 000 долларов.

Продать придорожное кафе удалось только в сентябре того же года, когда цена была значительно снижена. Аукцион стартовал со 122 рублей и завершился суммой в 33 800 рублей. Выкупили станцию какие-то москвичи.

Согласно условиям продажи, у инвесторов было три года на ремонт и реконструкцию. Потом они должны были начать предпринимательскую деятельность и заниматься ею не менее года. Но, видно, что-то пошло не так.

Сейчас почтовая станция XIX века снова продается. Она опять находится на балансе у РУП «Витебскавтодор». Начальная цена лота составляет 145 рублей, торги пройдут 29 ноября.