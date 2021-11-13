Кто первым попал в фотоловушку, установленную в Березинском заповеднике, чтобы наблюдать за гоном у оленей?

ННВ • 13/11/21 14:03 • Экалогія

У оленей началась активная фаза гона. В урочище, где для состязаний собираются эти звери, установили фотоловушку. Кто первым в нее попал?



Специалисты Березинского биосферного заповедника установили в урочище Залазы, где собираются олени, специальную лесную камеру. Но первым пришел проверить заповедное место не благородный олень, а медведь.

Пик гона у представителей оленьего племени обычно приходится на вторую половину сентября, у животных в это время наступает наибольшая активность. Это подтверждают кадры с снятые фотоловушкой, перед которой великолепные экземпляры начали ежедневно появляться с 17 сентября.

Олени, которые в остальное время года активны только рано утром или поздно вечером, несколько раз выходили перед камерой днем, а также в течение суток на протяжении примерно двух недель. Фоторегистратором, установленном на лесной дороге в Крайцевском лесничестве, также фиксировались как молодые, так и довольно зрелые самцы оленей.

Кроме того в объектив этой же камеры с начала сентября и до конца октября попадались также кабан, лисица, барсук, стая из трёх волков, енотовидная собака и молодой медведь.

Больше замечательных фотографий, которые сделаны фотоловушками, можно посмотреть на официальном сайте Березинского биосферного заповедника.