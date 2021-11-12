Витебск простился с фотографом Юрием Шепелевым
12 ноября в Витебске простились с известным фотографом Юрием Шепелевым.
Юрий Шепелев умер 8 ноября на 50-м году жизни. Проблемы со здоровьем у него начались еще в июле.
Прощание с фотолетописцем Витебска состоялось в ритуальном зале Витебской областной клинической больницы, там же, где несколько лет назад витебляне прощались с поэтом Давидом Симановичем, который был особенно дружен с Шепелевым.
Похоронили Юрия Шепелева на новом городском кладбище «Копти».
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