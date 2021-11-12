Витебск простился с фотографом Юрием Шепелевым

• 12/11/21 20:33 • Культура

12 ноября в Витебске простились с известным фотографом Юрием Шепелевым.
Витебск простился с фотографом Юрием Шепелевым. Фото Сергея Серебро

Юрий Шепелев умер 8 ноября на 50-м году жизни. Проблемы со здоровьем у него начались еще в июле.

Витебск простился с фотографом Юрием Шепелевым. Фото Сергея Серебро

Прощание с фотолетописцем Витебска состоялось в ритуальном зале Витебской областной клинической больницы, там же, где несколько лет назад витебляне прощались с поэтом Давидом Симановичем, который был особенно дружен с Шепелевым.

Витебск простился с фотографом Юрием Шепелевым. Фото Сергея Серебро

Похоронили Юрия Шепелева на новом городском кладбище «Копти».

  • 47
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Меткі: , , , ,

Чытайце яшчэ

Каментаваць

Вы павінны увайсці каб каментаваць.

Можна ўвайсці праз: 