Витебск простился с фотографом Юрием Шепелевым

Сяржук Серабро • 12/11/21 20:33 • Культура

12 ноября в Витебске простились с известным фотографом Юрием Шепелевым.



Юрий Шепелев умер 8 ноября на 50-м году жизни. Проблемы со здоровьем у него начались еще в июле.

Прощание с фотолетописцем Витебска состоялось в ритуальном зале Витебской областной клинической больницы, там же, где несколько лет назад витебляне прощались с поэтом Давидом Симановичем, который был особенно дружен с Шепелевым.

Похоронили Юрия Шепелева на новом городском кладбище «Копти».