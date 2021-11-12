Писающих собачек обвинили в гибели саженцев в Браславе, это круче витебских бобров

ННВ • 12/11/21 21:28 • Экалогія

Помните бобров, которые якобы сгубили посадки в Витебске? А в Браславе во вредительстве обвинили собачек, которые писают на саженцы. Там даже посчитали ущерб.



Растения, которые уже набрали мощь, вянут из-за того, что их регулярно окропляют собаки, пишет газета «Браслаўская звязда».

По мнению издания, владельцы животных, по дороге к площадке для выгула собак между озерами Святцо и Бережье, «не сдерживают на поводке домашних питомцев, которые справляют свою потребность на придорожные туи».

В результате, утверждает газета, пришлось вместо усохших деревьев высаживать 15 новых саженцев туи, а каждый из них стоит не менее 45 рублей. То есть ущерб, нанесенный писающими собачками «Браслав-коммунальник», можно оценить в 675 рублей.