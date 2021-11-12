Милиция назвала имя человека, останки которого нашли летом в Докшицком районе

Іван Дзедушкін • 12/11/21 11:03 • Здарэнні

Угрозыск устанавливает обстоятельства гибели 37-летнего Ивана Щепанского, останки мужчины были найдены 12 августа в лесу в Докшицком районе. Назначено вознограждение за информацию.



Труп был обнаружен на 89-км автодороги М3 «Минск-Витебск», в лесу примерно в 50 метрах от АЗС №69 «Белоруснефть».

На останках обнаружили ботинки (берцы) на шнуровке черного цвета, куртка защитной расцветки зеленого цвета на металлическом замке «молния» из металла желтого цвета, фуфайка черного цвета с надписью спереди слева «THE NORTH FACE», фуфайка красного цвета с частично сохранившейся надписью спереди «AQUACITY», брюки темно-зеленого цвета на сером тканевом ремне с пряжкой из металла серого цвета.

Милиции удалось установили, что это Иван Щепанский, который не имел постоянного места жительства и занимался бродяжничеством. Смарта по август 2020 года он работал в одном из подсобных хозяйств Витебской области, после чего собирался пешком добираться до Чериковского района Минской области.

Предположительно мужчина пешком шел по трассе М3 «Минск-Витебск», перебиваясь случайными заработками.

Всех, кто обладает какой-либо информацией об обстоятельствах гибели Ивана Щепанского, просят сообщить ее по номерам телефонов: +375-29-2921213, +375-29-7150602 или 102. Анонимность и вознаграждение гарантируется.