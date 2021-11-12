Для Витебска купят б/у автобусы

Сяржук Серабро • 12/11/21 12:03 • Падзеі

Пять бывших в употреблении автобусов купит «Витебскоблавтотранс» за 178 500 рублей.



Тендер на закупку пяти городских автобусов общего назначения категории М3 класса I объявлен открытым акционерным обществом «Витебскоблавтотранс». Автобусы приобретаются бывшие в употреблении. Год выпуска может начинаться с 2008.

Согласно техническому заданию в эти автобусы должно вмещаться не менее 95 пассажиров, при этом как минимум 21 пассажир должен иметь возможность сидеть.

Новые подержанные автобусы появятся в Витебске до конца года. Их общая стоимость составляет 178 500 рублей, «Витебскоблавтотранс» покупает эту технику за счет собственных средсв.