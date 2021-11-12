Дальнобойщик оттащил сбитого человека в кювет и бросил умирать. Завершено расследование ДТП в Бешенквичском районе

Іван Дзедушкін • 12/11/21 19:28 • Здарэнні

Сбитого мужчину нашли доярки фермы в Бочейково Бешенковичского района в декабре прошлого года, как оказалось, водитель бросил его умирать еще живого.



3 декабря женщины еще затемно шли на утреннюю дойку, на дороге они увидели пятно крови. Осмотревшись, в кювете доярки нашли тело местного 58-летнего сварщика.

Позже экспертиза установит, что полученные пешеходом травмы не являлись несовместимыми с жизнью, так как после их причинения последний мог жить некоторый промежуток времени, определяемый десятками минут, по истечении которого наступила его смерть. То есть водитель бросил раненого человека умирать.

Как установило следствие, вечером 2 декабря 41-летний житель Лиозно ехал фуре по дороге М-3 «Минск – Витебск» на территории Бешенковичского района. На 192 километре он увидел человека, переходящего проезжую часть. Дальнобойщик затормозил, фуру вынесло на полосу встречно движения, где под нее и попал потерпевший.

Вместо того, чтобы вызвать на место ДТП помощь, водитель перетащил пострадавшего в кювет и удрал с места происшествия. Через некоторое время он заменил поврежденные детали автопоезда на новые.

Виновника ДТП нашли и задержали через сутки дома в Лиозно. К этому времени он уже успел отремонтировать свою фуру в столице.

Согласно данным автотехнической экспертизы, фура ехала со скоростью 90 км/ч, чем допустимая на этом участке дороги скорость движения была превышена на 20 км/ч.

По результатам расследования 41-летнему дальнобойщику предъявили обвинение по части 2 статьи 317 УК (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека) и части 3 статьи 159 УК (заведомое оставление в опасности, совершенное лицом, которое само по неосторожности поставило потерпевшего в опасное для жизни и здоровья состояние). Ранее он судим не был.

Расследование этого уголовного дела завершено спустя 11 месяцев, его материалы передали прокурору для направления в суд, сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.