Дальнобойщик оттащил сбитого человека в кювет и бросил умирать. Завершено расследование ДТП в Бешенквичском районе

• 12/11/21 19:28 • Здарэнні

Сбитого мужчину нашли доярки фермы в Бочейково Бешенковичского района в декабре прошлого года, как оказалось, водитель бросил его умирать еще живого.
В Бешенковичском районе дальнобойщик сбил пешехода и сбросил тело в кювет. Фото УВД Витебского облисполкома

3 декабря женщины еще затемно шли на утреннюю дойку, на дороге они увидели пятно крови. Осмотревшись, в кювете доярки нашли тело местного 58-летнего сварщика.

Позже экспертиза установит, что полученные пешеходом травмы не являлись несовместимыми с жизнью, так как после их причинения последний мог жить некоторый промежуток времени, определяемый десятками минут, по истечении которого наступила его смерть. То есть водитель бросил раненого человека умирать.

В Бешенковичском районе дальнобойщик сбил пешехода и сбросил тело в кювет. Фото УВД Витебского облисполкома

Как установило следствие, вечером 2 декабря 41-летний житель Лиозно ехал фуре по дороге М-3 «Минск – Витебск» на территории Бешенковичского района. На 192 километре он увидел человека, переходящего проезжую часть. Дальнобойщик затормозил, фуру вынесло на полосу встречно движения, где под нее и попал потерпевший.

Вместо того, чтобы вызвать на место ДТП помощь, водитель перетащил пострадавшего в кювет и удрал с места происшествия. Через некоторое время он заменил поврежденные детали автопоезда на новые.

В Бешенковичском районе дальнобойщик сбил пешехода и сбросил тело в кювет. Фото УВД Витебского облисполкома

Виновника ДТП нашли и задержали через сутки дома в Лиозно. К этому времени он уже успел отремонтировать свою фуру в столице.

Согласно данным автотехнической экспертизы, фура ехала со скоростью 90 км/ч, чем допустимая на этом участке дороги скорость движения была превышена на 20 км/ч.

По результатам расследования 41-летнему дальнобойщику предъявили обвинение по части 2 статьи 317 УК (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека) и части 3 статьи 159 УК (заведомое оставление в опасности, совершенное лицом, которое само по неосторожности поставило потерпевшего в опасное для жизни и здоровья состояние). Ранее он судим не был.

В Бешенковичском районе дальнобойщик сбил пешехода и сбросил тело в кювет. Фото УВД Витебского облисполкома

Расследование этого уголовного дела завершено спустя 11 месяцев, его материалы передали прокурору для направления в суд, сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

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