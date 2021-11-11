Высокий спрос и рекорд в Орше. Что происходило на рынке квартир в Витебской области

ННВ • 11/11/21 15:46 • Эканоміка

Спрос на квартиры на Витебщине в 3 квартале 2021 года вырос повсеместно, причем наибольшее число сделок с квартирами отмечалось в августе – до повышения ставок по кредитам. Однако на ценах это отразилось не везде.



Как сообщает Realt, на фоне подорожания кредитов многие из жителей региона решали свой квартирный вопрос незамедлительно. За счет этого суммарный спрос за квартал во всех городах региона вырос. В Витебске число сделок за июль-сентябрь было лишь немногим меньше 700, что в последний раз наблюдалось в конце 2019 года. Подобная ситуация отмечалась и в других крупных и малых городах региона – количество проданных квартир за 3 квартал вернулось к значениям докризисных лет.

Наибольшим спросом у жителей Витебска в 3 квартале пользовались 2-комнатные квартиры — с ними заключили 42% всех сделок. Чуть реже покупали «однушки» — в 38% случаев. На долю 3-комнатных квартир пришлось только 16%.

В Новополоцке и Орше удельный вес 1-комнатных квартир в общем спросе был ниже - на уровне 33-35%, в то время как 3-комнатные квартиры, напротив, покупали чаще: в Новополоцке на них пришлось 20%, в Орше — почти треть всех сделок.

В Полоцке основную часть спроса, 42%, составили 1-комнатные квартирами, что наравне с Молодечно является самым высоким значением среди крупных городов страны.

Цены на квартиры в Орше выросли сильнее, чем во всех крупных городах страны

Купить квартиру в Витебске в сентябре можно было в среднем за 584 $/кв. м, что на 3% выше, чем кварталом ранее. В Полоцке за тот же период «квадрат» вырос в цене на 5% — до 521 $. В Орше квартиры за три месяца подорожали сразу на 10% — до 474 $/кв. м.

В Новополоцке, напротив, квадратный метр за тот же период потерял в цене 4% и к концу сентября стоил в среднем до 491 $/кв. м.

1-комнатные квартиры в Витебске в 3 квартале 2021 года покупали в среднем за 14-24 тыс. долларов, «двушки» — за 20-30 тыс. долларов. Средние цены на 3-комнатные квартиры варьировались между 25 и 38 тыс. долларов. В других крупных городах те же квартиры стоили в среднем на 2 - 3 тыс. долларов дешевле.

Самая дорогая квартира, проданная в Витебске в 3 квартале 2021 года, была 3-комнатной площадью 75.9 м2. Она обошлась покупателю в 319 тыс. долларов.