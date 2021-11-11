Выбросил девочку с балкона — витеблянин растлил и убил подростка

Іван Дзедушкін • 11/11/21 20:54 • Крымінал

39-летнего жителя Витебска обвиняют в убийстве из ревности 15-летней девочки, кроме этой жертвы он растлил еще двух ее сверстниц. Расследование этого жуткого дела длилось более девяти месяцев, а убийцу выдал снег.



Началось все вечером 17 января, когда в милицию сообщили, что 15-летняя девушка спрыгнула с балкона третьего этажа одного из домов областного центра. Медики «скорой» пытались реанимировать девушку, но она умерла у них на руках. Судя по фото, трагедія разыгралась в дома №22в по улице Карла Маркса.

Мужчина, с балкона квартиры которого упала девушка, заявил, что отлучился на некоторое время из помещения, а вернувшись, не обнаружил девушки дома. Выйдя на балкон и, якобы, машинально посмотрев вниз, он увидел ее лежащей на тротуарной плитке. Не смотря на то, что витеблянин отрицал свою причастность к трагедии, его задержали.

Через некоторое время следствие пришло к выводу, что мужчина убил подростка. Согласно версии следователей, в тот злополучный вечер 15-летняя девушка пришла в гости к 39-летнему знакомому в его квартир. Там они вместе выпивали, во время застолья начали ссориться, так как мужчина приревновал девушку. В ходе этой ссоры хозяин квартиры выбросил гостью с балкона.

Следователи обратили внимание на то, что на перилах балкона остался нетронутым снег. А, учитывая рост девушки, если бы он прыгала сама, то обязательно повредила бы снежный покров.

Кроме того, оценив положение тела жертвы после падения и другие материалы уголовного дела, в Институте тепло- и массообмена им. А. В. Лыкова НАН Беларуси пришли к заключению, что перед падением тело девушки находилось в горизонтальном положении и параллельно стене. Таким образом следствие заключило, что мужчина взял подростки на руки, поднял над перилами и сбросил вниз.

Просмотрев видеозаписи с окрестных камер видеонаблюдения, следователи установили, что хозяин квартиры врет о том, что его долго не было дома, он искал в квартире девушку и не видел, как она прыгала с балкона. В поле зрение камеры попало то, как спустя 57 секунд после падения девушки витеблянин выбежал к ней на улицу. После этого до приезда машины «скорой» и милиции он успел навести порядок порядок в квартире и выбросить бутылки из-под алкоголя.

Также нашлись свидетели, рассказавшие о том, что мужчина узнал о том, что девушка общается с парнями-ровесниками и приревновал. Из ревности он угрожал знакомой расправой.

Более того, как оказалось, с мая 2019 года этот житель Витебска совратил еще двух девушек 14 и 15 лет, с которыми, как и с убитой, он вступал в сексуальную связь.

Силовики установили, что он специально знакомился с несовершеннолетними девочками и вступал с ними в половые сношения. Также он запугивал свои х жертв, чтобы они никому не рассказывали о происходившем.

Обвиняемый витеблянин ранее судим не был. Он состоял в браке, но на момент совершения преступлений уже был разведен. Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, в момент совершения преступлений мужчина мог сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Каких-либо психических расстройств у него не нашли.

В результате 39-летнему мужчине предъявили обвинения сразу по шести статьям УК:

часть 2 статьи 166 (изнасилование заведомо несовершеннолетней);

часть 2 статьи 167 (иные действия сексуального характера, совершенные вопреки воле потерпевшей с применением насилия, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные лицом, ранее совершившим изнасилование, в отношении заведомо несовершеннолетней);

часть 1 статьи 14 и часть 2 статьи 167 (покушение на иные действия сексуального характера, совершенные вопреки воле потерпевшей с применением насилия, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные повторно, лицом, ранее совершившим изнасилование, в отношении заведомо несовершеннолетней);

часть 2 статьи 168 (половое сношение и иные действия сексуального характера, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, с лицом, заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста, при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями 166 и 167 УК Республики Беларусь, совершенное лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные статьями 166 и 167 УК Республики Беларусь);

часть 1 статьи 169 (развратные действия, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, заведомо не достигшего шестнадцатилетнего возраста, при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями 166, 167 и 168 УК Республики Беларусь);

часть 1 статьи 139 (убийство).

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд. Обвиняемый до суда будет содержаться под стражей, сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.