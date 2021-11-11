В здании УВД в Витебске прохудился пол, ремонт встанет в 5500 рублей

Сяржук Серабро • 11/11/21 21:48 • Эканоміка

Ремонтировать пол собралось управление внутренних дел Витебского облисполкома.



Тендер на закупку линолеума и клея для его крепления объявило УВД Витебского облисполкома. Материалы должны поставить до конца ноября.

Всего в здании управления собираются заменить 350 квадратных метров покрытия. Ориентировочная стоимость линолеума, имитирующего дубовый паркет, составляет 5000 рублей. Еще 500 рублей собираются потратить на 65 килограммов специального клея.

Закупка производится из одного источника, оплачиваться она будет за счет бюджетных средств.