Как выросло кладбище Копти за 2 года. Было-стало

Сяржук Серабро • 11/11/21 13:48 • Здароўе

Посмотрите, как выросло за два года количество могил на кладбище Копти под Витебском. Сравнили спутниковые снимки.



Сервис Google Earth позволяет просматривать фотоснимки поверхности земного шара, сделанные спутниками в различное время. Последний раз спутниковая съемка окрестностей Витебска обновлялась в августе нынешнего года.

«ННВ» решили посмотреть, как росло самое «молодое» кладбище Витебска, которое находится у трассы М-8 между дачным поселком Звезда и агрогродком Копти, в годы пандемии COVID-19.

В сервисе Google Earth нашлись снимки, сделанные в августе 2019 года, то есть два года назад, а также снимки 2017 года — четырехлетней давности.

Судя по спутниковой съемке, с августа 2019 под август 2021 территория кладбища с могилами увеличилась в южной части на шесть кварталов и начал заполняться седьмой (выделены красным цветом). В тоже время за предыдущие два года (с 2017 по 2019) появились только четыре новых квартала, один из которых был заполнен на три четверти (выделены зеленым цветом).

В Беларуси обычно принято ставить памятники на захоронениях спустя примерно год, поэтому относительно свежие могилы на спутниковых снимках можно познать по черным пятнам — это установленные на захоронении траурные венки.