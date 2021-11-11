1,5 млн. доз китайской вакцины прибыло в Беларусь. Она одобрена ВОЗ?

Сяржук Серабро • 11/11/21 12:13 • Здароўе

Минздрав заявил о получении 1 500 000 доз вакцины против COVID-19. Разбираемся, какой именно это препарат?



Вакцину привезли минувшей ночью военно-транспортным самолетом Ил-76МД, который приземлился в Мачулишчах.

Всего Беларусь получила 1 500 000 доз, 1 000 000 из которых наша страна закупила, а еще 500 000 доз и столько же шприцов подарил Китай.

Точное название препарата министерство не указывает, сообщая лишь, что получена «SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated». Однако, Vero Cell (клетки Веро) — это всего лишь платформа, на которой основана вакцина. Причем инактивированных вакцин на клетках Веро в Китае производится несколько. Что же за препарат прибыл в Беларусь?

Судя по надписям CNBG на коробках, означающих China National Biotec Group, это вакцина BBIBP-CorV — одна из двух цельновирусных инактивированных вакцин против COVID-19, разрабатываемых Sinopharm.

В начале мая текущего года вакцина BBIBP-CorV была одобрена Всемирной организацией здравоохранения для использования в чрезвычайных ситуациях при вакцинации людей в возрасте 18 лет и старше. Необходимо введение двух доз с интервалом от трех до четырех недель.

В сентябре Беларусь получила такую же партию в 1 500 000 доз этой вакцины, а до этого двумя траншами — 400 000 доз.

У белорусов китайская вакцина, одобренная ВОЗ, судя по всему, пользуется большим доверием, чем российская, так как быстро становится дефицитной.

Всего полученных 3 400 000 доз вакцины BBIBP-CorV от Sinopharm должно хватить для вакцинации 1 700 000 человек. На данный момент по информации Минздрава только 2 392 000 белорусов прошли полный курс вакцинации.

Вскоре китайскую вакцину должны начать доставлять в регионы Беларуси.