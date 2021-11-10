В Витебске пройдет конференция, посвященная настоящему 1000-летию города

ННВ • 10/11/21 13:58 • Культура

11 ноября в Витебском областном краеведческом музее состоится VII научная конференция «Витебские древности», посвященная 1000-летию первого упоминания Витебска в древнерусских летописях.



Конференция «Витебские древности» проводится Витебским областным краеведческим музеем с 2009 года и за это время стала авторитетным региональным форумом ученых и краеведов не только Витебска, но и соседних регионов Беларуси, России, Латвии и Литвы.

Одной из целей конференции является создание условий для научного применения результатов исследований в различных областях истории, археологии, этнографии, истории искусств и музейного дела, связанных с Витебской областью и регионами, которые когда-то входили в состав государственных и административных образований на территории Придвинья. Тематика конференции также имеет широкие хронологические рамки – от древнейших времен заселения региона до 20-х годов ХХ века.

Не секрет, что между академической наукой, региональными университетами, архивами, музеями и широким кругом краеведов существуют определенные границы. Материалы по истории края хранятся в различных архивах Минска, Литвы, России, Польши, что затрудняет возможности научных исследований. И наоборот, исследователи за пределами Витебской области не всегда интересуются результатами своей работы на местах.

Проведение конференций помогает преодолевать эти препятствия и способствует интенсификации исследований по региональным вопросам, междисциплинарному диалогу и расширению связей между исследователями и научными учреждениями.

В рамках нынешней конференции прозвучит около 30 докладов ученых из Москвы, Минска, Витебска и Витебской области. Доклады посвящены новейшим археологическим открытиям, древнейшей истории Витебска, музейным коллекциям, биографиям исследователей региона А.М. Сементовского, А.П. Сапунова, Л.В. Алексеева.

В рамках конференции состоится открытие выставки, посвященной 100-летию со дня рождения выдающегося историка, археолога Л.В. Алексеева, на которой будут представлены материалы его научного наследия.

Состоится презентация новой монографии Л.В. Колединского «Верхний замок Витебска (IX–XVIII вв.)» (Гродно, «ЮрСаПринт», 2021), в которой известный археолог подводит итоги своих многолетних раскопок в Витебске.