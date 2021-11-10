В терроризме обвинили новополочанина, который якобы бросил «ежи» под колеса автопробега «За единую Беларусь!»

Сяржук Серабро • 10/11/21 15:11 • Палітыка

До 15 лет лишения свободы грозит 36-летнему жителю Новополоцка, которого обвиняют в акте терроризма и повреждении путей. Что он сделал?



По версии следствия, в октябре 2020 года новополочанин попытался замкнуть рельсовую цевь на территории Витебска и Витебского района. Для этого он хотел закрепить на путях заготовленные заранее фрагменты металлического кабеля.

Кроме того, утверждают силовики, мужчина изготовил самодельные устройства для воспрепятствования дорожному движению автомобилей и в ноябре прошлого года разбросал эти «ежи» на одной из полос движения по участку дороги «Витебск – Полоцк».

В результате повреждения получили машины, которые участвовали в провластном автопробеге «За единую Беларусь!», причинены технические повреждения. С целью возмещения вреда, на имущество обвиняемого стоимостью 600 рублей был наложен арест.

Материалы дела изучала Витебская транспортная прокуратура, прокуроры посчитали обвинение обоснованным, а исследования обстоятельств преступления полными и объективными.

Новополочанину предъявлены обвинения по части 1 статьи 14 и части 1 статьи 309 УК (попытка приведения в негодность путей сообщения), а также по части 1 статьи 289 УК (акт терроризма).

Уголовное дело находилось в производстве отдела по Витебской области главного управления по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции центрального аппарата Следственного комитета Республики Беларусь. Рассматривать его будет суд Полоцка и Полоцкого района.

Избранную ранее в отношении жителя Новополоцка меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор, направляя дело в суд, оставил без изменения, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.