Столетний дом продают в Витебске. Где он находится?

Сяржук Серабро • 10/11/21 12:51 • Эканоміка

Здание, построенное в 1917 году, выставили на аукцион в Витебске.



15 ноября будут продавать двухэтажный кирпичный дом на улице Мовзона, 49, а также находящиеся рядом гаражи. Здание было построено в революционный год, а после войны восстановлено в 1954 году. На закате СССР, в 1989 году, провели капитальный ремонт.

Начальная цена за кирпичную двухэтажку общей площадью 518 квадратных метров вместе с гаражами составляет 482 583 рубля 4 копейки, также новый владелец недвижимости получит право аренды земельного участка на четверть века.

Дополнительно, согласно условиям аукциона, необходимо будет уплатить коммунальному производственному унитарному предприятию «Кондитерская фабрика «Витьба», на балансе у которого находится здание, 3526 рублей 16 копеек за подготовку объекта к продаже.

Не смотря на то, что старинному дому 104 года, это здание, судя по всему, не имеет статуса историко-культурной ценности.