Столетний дом продают в Витебске. Где он находится?
Здание, построенное в 1917 году, выставили на аукцион в Витебске.
15 ноября будут продавать двухэтажный кирпичный дом на улице Мовзона, 49, а также находящиеся рядом гаражи. Здание было построено в революционный год, а после войны восстановлено в 1954 году. На закате СССР, в 1989 году, провели капитальный ремонт.
Начальная цена за кирпичную двухэтажку общей площадью 518 квадратных метров вместе с гаражами составляет 482 583 рубля 4 копейки, также новый владелец недвижимости получит право аренды земельного участка на четверть века.
Дополнительно, согласно условиям аукциона, необходимо будет уплатить коммунальному производственному унитарному предприятию «Кондитерская фабрика «Витьба», на балансе у которого находится здание, 3526 рублей 16 копеек за подготовку объекта к продаже.
Не смотря на то, что старинному дому 104 года, это здание, судя по всему, не имеет статуса историко-культурной ценности.
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