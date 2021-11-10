От клещей пострадали 586 жителей Витебска

Зоя Машэка • 10/11/21 14:34 • Здароўе

586 человек подверглись укусам клещей на территории Витебска за 10 истекших месяцев 2021 года.



Еще 827 человек пострадали от укусов клещей на территории Витебского района, а 508 — на разных территориях Витебской области и за её пределами.

Всего за медицинской помощью в медучреждения Витебска и района по поводу присасывания клещей обратилось 1921 человек, из них 540 детей до 17-ти лет, что составляет 28,1%.

Территориально присасывание клещей, по данным Витебского зонального центра гигиены и эпидемиологии, регистрировалось следующим образом:

в населённых пунктах- 268 случаев (13,9%);

на территории зон отдыха (парк, лесопарк)- 57 (3,0%);

в сельской местности, дачных участках- 932 (48,5%);

в лесной зоне- 655 (34,1%);

на территориях детских летних оздоровительных учреждений- 8 (0,4%),

на территории санаториев, профилакториев и других оздоровительных учреждений- 1 (0,1%).

У покусанных клещами людей в этом году диагностировали 39 случаев болезни Лайма (+4 за октябрь), причем 7 человек были покусаны еще в прошлом году.

Специалистами Витебского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья исследовано 304 клеща, из них 109 (35,8%) инфицированы боррелиями, микроорганизмами, вызывающими болезнь Лайма.