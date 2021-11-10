От клещей пострадали 586 жителей Витебска

• 10/11/21 14:34 • Здароўе

586 человек подверглись укусам клещей на территории Витебска за 10 истекших месяцев 2021 года.
Клещ на листочке. Фото pixabay.com

Еще 827 человек пострадали от укусов клещей на территории Витебского района, а 508 — на разных территориях Витебской области и за её пределами.

Всего за медицинской помощью в медучреждения Витебска и района по поводу присасывания клещей обратилось 1921 человек, из них 540 детей до 17-ти лет, что составляет 28,1%.

Территориально присасывание клещей, по данным Витебского зонального центра гигиены и эпидемиологии, регистрировалось следующим образом:

  • в населённых пунктах- 268 случаев (13,9%);
  • на территории зон отдыха (парк, лесопарк)- 57 (3,0%);
  • в сельской местности, дачных участках- 932 (48,5%);
  • в лесной зоне- 655 (34,1%);
  • на территориях детских летних оздоровительных учреждений- 8 (0,4%),
  • на территории санаториев, профилакториев и других оздоровительных учреждений- 1 (0,1%).

У покусанных клещами людей в этом году диагностировали 39 случаев болезни Лайма (+4 за октябрь), причем 7 человек были покусаны еще в прошлом году.

Специалистами Витебского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья исследовано 304 клеща, из них 109 (35,8%) инфицированы боррелиями, микроорганизмами, вызывающими болезнь Лайма.

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