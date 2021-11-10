Легковушка вылетела в кювет под Витебском, пострадал пассажир

• 10/11/21 23:07 • Здарэнні

10 ноября под Витебском «Ford Fiesta» вылетел в кювет.
Легковушка вылетела в кювет под Витебском, пострадал пассажир. Фото ГАИ

Днем, проезжая неподалеку от деревни Бондари водитель супермини не справился с управлением, в результате автомобиль вылетел в кювет на вспаханное поле.

Легковушка вылетела в кювет под Витебском, пострадал пассажир. Фото ГАИ

В этом дорожно-транспортном происшествии пострадал пассажир «Ford Fiesta», которого с травмами пришлось доставить в медучреждение, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

  • 15
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Меткі:

Чытайце яшчэ

Каментаваць

Вы павінны увайсці каб каментаваць.

Можна ўвайсці праз: 