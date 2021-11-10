Легковушка вылетела в кювет под Витебском, пострадал пассажир
10 ноября под Витебском «Ford Fiesta» вылетел в кювет.
Днем, проезжая неподалеку от деревни Бондари водитель супермини не справился с управлением, в результате автомобиль вылетел в кювет на вспаханное поле.
В этом дорожно-транспортном происшествии пострадал пассажир «Ford Fiesta», которого с травмами пришлось доставить в медучреждение, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
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