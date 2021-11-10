Десятки мешков для трупов закупают райбольницы Витебщины

Сяржук Серабро • 10/11/21 21:39 • Здароўе

Районные больницы Витебской области продолжают размещать тендеры на закупку патологоанатомически пакетов.



Так, в конце октября 30 мешков для трупов приобрела Толочинская центральная районная больница. Они обошлись медучреждению в 330 рублей.

Сейчас закупку похожей партии проводит Дубровенская центральная районная больница. Туда должны поставить до 23 ноября 35 таких пакетов. Их стоимость составляет 490 рублей.

Кроме того мешки для трупов продолжают закупать и в областном центре. На этот раз 50 пакетов для тел покупает Витебская городская клиническая больница №1. С этой партией общее число подобных изделий, приобретенных для медучреждений Витебска, составит 1600 штук.