Запрет на ловлю сома начал действовать в Беларуси

Зоя Машэка • 09/11/21 18:54 • Экалогія

С 1 ноября в Беларуси начал действовать запрет на вылов сома европейского.



Запрет на рыбалку на сома будет действовать до 31 марта. В холодное время, когда температура воды в реках и озерах Беларуси опускается до низких отметок, этот вид рыбы залегает в ямах на зимовку и становится практически неподвижным, а потому делается легкой добычей.

Кроме того с 1 ноября также нельзя ловить сига чудского, который в это время начинает нереститься. Запрет на вылов этой рыбы будет действовать только до 15 декабря.

Штраф за незаконный лов рыбы во время запрета может достигать 870 рублей, кроме того за каждую особь сома придется заплатить 348 рублей, а сига — 261 рубль.