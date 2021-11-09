Задержан насильник, напавший на женщину в Витебске. Могут быть еще жертвы

Іван Дзедушкін • 09/11/21 14:30 • Крымінал

В Витебске задержан насильник, орудовавший в Октябрьском районе. Милиция подозревает, что в городе может быть несколько его жертв.



Заявление о нападении и сексуальном насилии силовикам поступило в понедельник утром, 8 ноября, от 55-летней женщины. Витеблянка шла на работу, когда на нее напал неизвестный мужчина. Насильнику удалось повалить ее на землю и зажать рот рукой. Мужчину спугнула коллега жертвы, которая проходила в этом месте спустя некоторое время.

Начались активные поиски нападавшего. В результате был задержан 38-летний житель областного центра, который ранее был судим за изнасилование. По версии милиции он шел из ночного клуба, когда его внимание привлекла одинокая женщина.

Он стал преследовать ее и в укромном месте напал. После нападения насильник спокойно отправился на работу.

Подозреваемого задержали и возбудили в его отношении уголовное дело. Милиция подозревает, что в Витебске могут быть другие жертвы сексуального насилия этого человека.

Пострадавших от действий человека изображенного на фото просят сообщить об этом в милицию по телефонам: 8 (0212) 48-00-10, 511 22 07 (МТС), 324 24 89 (А1), 630-71-55 (Life) или 102.