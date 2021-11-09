Вчера перестало биться сердце фотолетописца Витебска Юрия Шепелева

Сяржук Серабро • 09/11/21 14:03 • Культура

Вечером 8 ноября в 49 лет ушел из жизни известный витебский фотограф Юрий Шепелев.



Юрий Шепелев коренной витеблянин, он родился в областном центре 14 октября 1972 года. Фотографией увлекся еще в школьные годы.

В конце первого десятилетия XXI века, оставив бизнес, Шепелев стал фотолетописцем родного города. Во время практически ежедневных прогулок по Витебску, он документировал его изменяющийся облик. Многое, что запечатлено на снимках фотографа, уже невозможно увидеть в городе.

С 2013 года Юрий Шепелев стал сотрудничать с «ННВ». За эти годы он опубликовал на нашем сайте свыше 400 репортажей и фотозарисовок: это и повседневная жизнь города, и природа на берегах Двины. Особенно много Юрий снимал на выставках витебских художников, стараясь не пропускать ни одной.

Юрий Сергеевич неоднократно принимал участие в различных фотопроектах и выставках, посвященных Витебску. В начале марта 2020 года в городской ратуше открылась большая персональная выставка Юрия Шепелева, на которой экспонировалось более 60 снимков весеннего Витебска.

Жалобы на здоровье у фотографа появились в июле, он прошел несколько обследований, но врачам не удалось поставить точный диагноз. Вчера состояние Юрия Шепелева ухудшилось, его доставили в больницу, но сердце витебского фотолетописца остановилось в приемном покое.

Снимки Юрия Шепелева открывают витеблянам новый взгляд родной город, его красоту и исключительность. Благодаря его работам, видами Витебска могут любоваться далеко за пределами Беларуси.