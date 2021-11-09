В Витебске пенсионер крал вещи из камер хранения в магазине, его ловили с собакой

Іван Дзедушкін • 09/11/21 19:38 • Крымінал

За совершение кражи из камеры хранения в магазине в Витебске задержали 66-летнего пенсионера, выйти на него помогла служебная собака.



1 ноября в одном из продовольственных магазинов города было совершено хищение рюкзака с ноутбуком из ячейки камеры хранения, туда послали наряд Департамента охраны.

На видеозаписи с камер видеонаблюдения было видно, что вещи забрал пожилой мужчина. Через некоторое время служебная собака привела милицию к предполагаемому злоумышленнику.

В ходе дальнейших разбирательств сотрудники Департамента охраны совместно с сотрудниками РОВД обнаружили похищенное дома у 66-летнего витеблянина. Сумма причинённого ущерба владельцу составила более 360 белорусских рублей, было возбуждено уголовное дело, сообщается пресс-службой Департамента охраны МВД.