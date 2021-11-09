Цены на овощи завышала фирма из Полоцка, МАРТ ее наказал

Ігар Арцюх • 09/11/21 17:31 • Эканоміка

Завышение цен на овощную продукцию обнаружил МАРТ по итогам проверки ООО «Фрутреал» из Полоцка.



Как оказалось, в некоторых товарно-транспортных накладных от производителей овощей в своих экземплярах ООО «Фрутреал» графе «Примечание» указывалась информация о оптовых скидках предоставленных производителями, а в экземплярах производителей этой информации не было.

В результате проверки было установлено, что производители скидки ООО «Фрутреал» не предоставляли. При этом общество с ограниченной ответственностью сформировало отпускные цены на свежие огурцы, свеклу, морковь, капусту белокочанную, картофель и лук репчатый с превышением предельного уровня оптовых надбавок.

Всего, как было установлено МАРТ, сумма завышения составила 47 929 рублей. За эти нарушения экономический суд Витебской области вынес постановления о наложении административных взысканиях в отношении юридического лица и должностного лица, ответственного за формирование цен. Решение суда уже вступило в законную силу, сообщает пресс-служба МАРТ.