Пенсионерка попала под машину в Новополоцке, она переходила улицу в неположенном месте
Утром 9 ноября в Новополоцке в результате наезда автомобилем пострадала 72-летняя женщина.
68-летний водитель «Honda Stream» совершил наезд на пенсионерку, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате дорожно-транспортного происшествия пожилая женщина получила травмы, ее пришлось госпитализировать, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
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