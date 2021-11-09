Пенсионерка попала под машину в Новополоцке, она переходила улицу в неположенном месте

• 09/11/21 13:13 • Здарэнні

Утром 9 ноября в Новополоцке в результате наезда автомобилем пострадала 72-летняя женщина.
Пенсионерка попала под машину в Новополоцке, она переходила улицу в неположенном месте. Фото ГАИ

68-летний водитель «Honda Stream» совершил наезд на пенсионерку, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате дорожно-транспортного происшествия пожилая женщина получила травмы, ее пришлось госпитализировать, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

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