Пенсионерка попала под машину в Новополоцке, она переходила улицу в неположенном месте

Іван Дзедушкін • 09/11/21 13:13 • Здарэнні

Утром 9 ноября в Новополоцке в результате наезда автомобилем пострадала 72-летняя женщина.



68-летний водитель «Honda Stream» совершил наезд на пенсионерку, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате дорожно-транспортного происшествия пожилая женщина получила травмы, ее пришлось госпитализировать, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.