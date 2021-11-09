Останки неизвестной парашютистки нашли в Россонском районе, она погибла во время заброски в тыл врага во время ВОВ

ННВ • 09/11/21 16:42 • Грамадства

Предполагаемые останки неизвестной парашютистки эксгумировали в Россонском районе, предположительно она погибла во время заброски в немецкий тыл. Что было в могиле?



Неучтенное воинское захоронение находилось у деревни Ковали. Одинокая могилка не была связана с партизанским отрядом «Бесстрашный», который дислоцировался в этих краях, хотя рядом были похоронены партизаны этого отряда Станислав Шумский и Александр Мирончик.

По словам одной из старейших жительниц деревни Надежды Ершовой во время войны кто-то из сельчан обнаружил в лесу висящую на дереве погибшую парашютистку. Глубокой ночью женщины сняли с дерева одервеневшее тело девушки и похоронили его.

О захоронении знали немногие — если бы нацистам тало известно о парашютистке, деревню вместе с жителями могли сжечь. Поэтому об этой истории большинство ковалёвцев узнали только после войны, пишет газета «Голос Россонщины».

За безымянной могилкой, которая со временем превратилась в небольшой холмик, ухаживали и школьники, и местные жители. В советское время пионеры пытались отыскать информацию о парашютистке, но так и осталась неизвестной.

Во время раскопок на глубине одного метра были обнаружены человеческие останки. По скелету участникипоискового отряда предположили, что это действительно была женщина ростом не менее 170 сантиметров. Наклоненные вбок череп и кости ног подтверждали рассказы местных жителей о том, что девушку снимали с дерева, уже после трупного окоченения. На останках ничего кроме латунного колечка не нашли, очевидно местные жители по каким-то причинам сняли с погибшей всю одежду и забрали вещи.