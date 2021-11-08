Неизвестная женщина утонула в пруду в парке 1000-летия в Витебске

Зоя Машэка • 08/11/21 17:32 • Здароўе

Утром в воскресенье в Витебске в пруду в парке 1000-летия утонула неизвестная женщина.



Как сообщается МЧС, 7 ноября в 9:00 спасателям сообщили, что в искусственном водоеме в парке на проспекте Строителей обнаружен утопленник.

Приехавшие на вызов сотрудники МЧС достали из пруда тело неизвестной женщины. Ее личность, а также обстоятельства гибели пока не установлены.

Это очередная жертва печально известного в городе водоема за Ледовым дворцом, который неофициально называют Бегемотом. Пруд этот, долгое время находящийся, по сути, на пустыре, унес уже далеко не одну жизнь, о подобных инцидентах сообщали и «ННВ».

Как видим, не смотря на попытки благоустроить территорию так называемого парка 1000-летия, это место остается не очень безопасным для отдыха.