Легковушка врезалась в микроавтобус под Витебском, в реанимацию попала одна из пассажирок
7 ноября на трассе М-3 столкнулись «Toyota Yaris» и «Volkswagen Transporter», пассажирка микроавтобуса попала в реанимацию.
По информации областной ГАИ, около полудня 32-летний водительница «Toyota», ехавшая со стороны Витебска в сторону Минска, врезалась попутный «Volkswagen». В момент столкновения микроавтобус совершал левый поворот.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала 49-летняя пассажирка «Volkswagen Transporter». Женщину, получившую тяжелые травмы, пришлось госпитализировать в реанимационное отделение.
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