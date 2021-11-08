Легковушка врезалась в микроавтобус под Витебском, в реанимацию попала одна из пассажирок

Іван Дзедушкін • 08/11/21 17:58 • Здарэнні

7 ноября на трассе М-3 столкнулись «Toyota Yaris» и «Volkswagen Transporter», пассажирка микроавтобуса попала в реанимацию.



По информации областной ГАИ, около полудня 32-летний водительница «Toyota», ехавшая со стороны Витебска в сторону Минска, врезалась попутный «Volkswagen». В момент столкновения микроавтобус совершал левый поворот.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала 49-летняя пассажирка «Volkswagen Transporter». Женщину, получившую тяжелые травмы, пришлось госпитализировать в реанимационное отделение.