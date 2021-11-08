Из-за плохой погоды завтра на дорогах Витебщины будет опасно

ННВ • 08/11/21 21:59 • Падзеі

Осадки, заморозки и сильный ветер ожидаются завтра в Витебской области. ГАИ призывает водителей к осторожности.



Температура воздуха постепенно падает. Ночью в Витебске она может опуститься до -4 °C, при этом с высокой вероятностью возможно выпадение осадков — снега или мокрого снега.

Ожидается северо-западный или северный умеренный ветер. Ночью скорость порывов ветра может достигать 15-18 метров в секунду.

ГАИ предупреждает водителей об ухудшении дорожной обстановки и обращает внимание на обязательное соблюдение безопасного скоростного режима и дистанции.