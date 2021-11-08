Более 150 человек заразились коронавирусом в Россонском районе за три недели

ННВ • 08/11/21 22:54 • Здароўе

До 1360 случаев выросло общее количество заражений коронавирусом в Россонском районе к 5 ноября.



На эту дату в районе в активной фазе болезнь была у 37 человек, на самоизоляции находилось 11 жителей. При этом на Россонщине двумя компонентами вакцины против COVID-19 привили 1974 человек, что составляет почти 22% от всего населения.

Напомним, что по состоянию на 15 октября там с начала пандемии было зафиксировано 1204 случая заболевания COVID-19. Таким образом, за три недели, количество таких случаев выросло на 156, т.е. в среднем каждый тень заражалось более 7 человек.

Отметим, что Россонский район — единственный из регионов Витебской области, который обновил статистику по заражениям коронавирусом за продолжительное время. Информации из других районов давно нет.