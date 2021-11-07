YouTube удалил канал «Вестника Нафтна». За что?

ННВ • 07/11/21 17:00 • Палітыка

Сервис YouTube заблокировал, а затем удалил канал официального издания ОАО «Нафтан» — «Вестника Нафтана». Что случилось?



Как сообщает главный редактор газеты «Вестник Нафтана» Татьяна Зенько, от техподдержки корпорации Google он получили сообщение о том, что канал заблокирован без возможности восстановления в соответствии с нашими правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций.

Таким образом, канал газеты нефтеперерабатывающего завода был удален в связи с тем, что предприятие попало под санкции, наложенные после минувших президентских выборов.

Такие же меры, например, сервисом YouTube, были применены в отношении официального канала белорусского Следственного комитета.

«Вестник Нафтана» утверждает, что на канале с 250 роликами у них было более 14 тысяч подписчиков. Теперь эти пользователи для издания потеряны.

Как ни странно, но газета ОАО «Нафтан» создала новый видеоканал не на каком-либо аналогичном российском сервисе, а опять на принадлежащем американской корпорации YouTube, где сохраняется возможность его повторного удаления. Пока на этом канале только 37 подписчиков.