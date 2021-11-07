Супруги пытались вынести плавленые сырки с «ОршаСырЗавода»

Іван Дзедушкін • 07/11/21 23:27 • Эканоміка

В Орше поймали «несунов», которые выносили с одного из предприятий сливочное масло и плавленные сырки.



2 ноября сотрудники Оршанского отдела охраны во время рейда засекли у забора завода подозрительного мужчину. В какой-то момент он приблизился к ограждению, через которое ему с территории предприятия передали пакеты.

Когда мужчину уже задержали, к забору пришла женщина, которой также передали пакеты. Задержанные быстро признались, от кого получили «передачи». В результате была задержана 47-летняя супруга пойманного с поличным мужчины. И она, и вторая женщина — работницы предприятия.

Всего за забор было переправлено 22 килограмма сливочного масла и 221 плавленый сырок. Судя по фото сырков, хищение продукции осуществлялось с «ОршаСырЗавода».

По факту хищений начали проверку, устанавливается причиненный ущерб, продукция изъята, сообщает пресс-служба Департамента охраны МВД.