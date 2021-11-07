Оршанка добилась компенсации за неисправный iPhone через суд

Ігар Арцюх • 07/11/21 15:23 • Эканоміка

Рождественская покупка Apple iPhone не принесла жительнице Орше радости, а возврата денег ей пришлось добиваться через суд девять месяцев.



26 декабря прошлого года она купила смартфон за 1535 рублей в ООО «Гаджет-Техно Вип», покупку в комплекте с товарным чеком и гарантийным талоном на 48 месяцев ей доставил курьер.

К огорчению покупательницы уже через две недели ее iPhone перестал включаться. Дважды она носила его в сервисный центр для ремонта, гаджет снова портился. 5 мая оршанке заявили в сервисном центре, что необходимо восстанавливать цепь питания и зарядки, причем только на платной основе.

Женщина пыталась расторгнуть договор купли-продажи и вернуть деньги за некачественный товар, но добровольно продавец на это не пошел.

В результате жительница Орши обратилась в суд с иском о расторжении договора купли-продажи и взыскании с ООО «Гаджет-Техно Вип» в ее пользу уплаченной суммы за товар в размере 1535 рублей, неустойки в размере 537 рублей 25 копеек и денежной компенсации морального вреда в размере 450 рублей.

14 сентября состоялся суд, который проходил заочно. Представитель ответчика в судебное заседание не явился.

В результате заочным решением суда Оршанского района и города Орши было постановлено:

расторгнуть договор купли-продажи, заключенный между истицей и ответчиком;

взыскать с ООО «Гаджет-Техно Вип» в пользу истицы уплаченную по договору сумму в размере 1535 рублей , неустойку за нарушение сроков удовлетворения требований о расторжении договора в размере 500 рублей , денежную компенсацию морального вреда в размере 200 рублей , а всего 2235 рублей ;

, неустойку за нарушение сроков удовлетворения требований о расторжении договора в размере , денежную компенсацию морального вреда в размере , а всего ; в остальной части иска отказано.

Это решение суда не было обжаловано, не опротестовано и вступило в законную силу 30 сентября, сообщает пресс-служба Витебского областного суда.

Примечательно, что кейсу этой фирмы, продававшей восстановленные iPhone, на портале «Оналйнер» посвящено несколько статей, вышедших в 2019 и 2020 году, но покупательницу это не уберегло.