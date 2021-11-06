Возле Ледового дворца установили скульптуры хоккеистов. Фотофакт

Ігар Мацьвееў • 06/11/21 12:22 • Падзеі

В Витебске возле Ледового дворца установили скульптуры хоккеистов.

Композиция выглядит так, якобы игрок с шайбой атакует ворота. Надо отметить, что в этом сезоне витебская хоккейная дружина выступает даже очень не плохо. Команда сейчас на пятом месте в турнирной таблице. И, как кажется, имеет все шансы на призовые места. Это, конечно, не может не радовать болельщиков и привлекать их на трибуны дворца.