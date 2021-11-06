Пункт вакцинации против COVID-19 в кинотеатре откроют в Поставах

ННВ • 06/11/21 15:06 • Здароўе

В Поставах сделать прививку против коронавируса можно будет прямо в кино.



С 9 ноября в этом райцентре пункт вакцинации откроют в кинотеатре «Родина», который расположен в доме №6 на площади Ленина.

По будним дня прививочный пункт будет работать с 16:00 до 19:00, а в субботу и воскресенье — с 10:00 до 13:00. С собой необходимо иметь только паспорт, пишет газета «Пастаўскі край».