Отработай 10 лет! Лукашенко потребовал решить проблему утечки врачей заграницу
Медики после ВУЗа должны «отрабатывать 10 лет», а больницы не должны «превращаться в санатории и дома отдыха», — Александр Лукашенко в Орше поделился своим видением будущего здравоохранения.
Во время визита Лукашенко во время посещения Оршанской городской больницы №1 имени Семашко поднял проблему нехватки в Беларуси врачей. Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич отметил, что в стране есть нехватка врачей-реаниматологов. А некоторые специалисты, получив бесплатное образование в Беларуси, уезжают работать за границу.
Лукашенко потребовал найти решение этой проблемы:
— Ты мне должен внести в новом году предложение. Пришел в университет учиться — пришел, закончил. Мы тебя готовили — отработай 10 лет. Нам надо поставить все точки над i!
Также во время этого визита Александр Лукашенко заявил, что больницы, условно говоря, не должны превращаться в санатории и дома отдыха — в условиях стационара пациенты должны находиться оптимальное количество времени.
Главврач Оршанского района Сергей Карака рассказал, что перед визитом Лукашенко в больницу оттуда выписали более семидесяти человек:
**— Мы вчера спокойно выписали 72 человека, 26 поступило. После вакцинации здесь были практически единицы людей, я уже не говорю про реанимацию,* — доложил он статистику.
По словам господина Карака в Оршанском районе последнее время отмечается спад заболеваемости COVID-19, благодаря чему в лечебных учреждениях высвобождаются койки, а количество госпитализируемых стало ниже, чем выписываемых.
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