Отработай 10 лет! Лукашенко потребовал решить проблему утечки врачей заграницу

ННВ • 06/11/21 13:45 • Здароўе

Медики после ВУЗа должны «отрабатывать 10 лет», а больницы не должны «превращаться в санатории и дома отдыха», — Александр Лукашенко в Орше поделился своим видением будущего здравоохранения.



Во время визита Лукашенко во время посещения Оршанской городской больницы №1 имени Семашко поднял проблему нехватки в Беларуси врачей. Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич отметил, что в стране есть нехватка врачей-реаниматологов. А некоторые специалисты, получив бесплатное образование в Беларуси, уезжают работать за границу.

Лукашенко потребовал найти решение этой проблемы:

— Ты мне должен внести в новом году предложение. Пришел в университет учиться — пришел, закончил. Мы тебя готовили — отработай 10 лет. Нам надо поставить все точки над i!

Также во время этого визита Александр Лукашенко заявил, что больницы, условно говоря, не должны превращаться в санатории и дома отдыха — в условиях стационара пациенты должны находиться оптимальное количество времени.

Главврач Оршанского района Сергей Карака рассказал, что перед визитом Лукашенко в больницу оттуда выписали более семидесяти человек:

**— Мы вчера спокойно выписали 72 человека, 26 поступило. После вакцинации здесь были практически единицы людей, я уже не говорю про реанимацию,* — доложил он статистику.

По словам господина Карака в Оршанском районе последнее время отмечается спад заболеваемости COVID-19, благодаря чему в лечебных учреждениях высвобождаются койки, а количество госпитализируемых стало ниже, чем выписываемых.